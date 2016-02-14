عماد الدين حسين: ليس لى صلة بقضية منع صحفى الشروق من مزاولة عملهم

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أنه ليس له صلة بقضية منع الصحفيين بالجريدة من مزاولة عملهم، مضيفا أنه هذ المشكلة بين الادارة والمحررين بسبب الازمة المالية.

و رفض الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق لـ"اليوم السابع"،الخوض فى القضية.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من صحفيين بجريدة الشروق يطالبون فيه بتحرير محضر إثبات حالة ضد مسئولى الجريدة يتضررون فيه من عدم صرف رواتبهم، وعلى الفور انتقلت سيارة النجدة لمكان الجريدة وتبين قيام 12 صحفى بالجريدة بالتضرر من الأمر وحرر محضرا بالواقعة بعدم صرف رواتبهم.

وكان الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، قد تقدم باستقالته،الأحد الماضى من رئاسة تحرير جريدة الشروق إلى مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم المعلم، وأرجع سبب الاستقالة إلى الظروف المالية الصعبة التى تمر بها الصحيفة منذ فترة طويلة تحمل خلالها الكثير من أجل الحفاظ على حقوق الزملاء المحرريين إلا أن الأوضاع ازدادت سوءً خلال الشهور الماضية، وهو ما دفعه لتقديم الاستقالة،فيما رفض المهندس إبراهيم المعلم الاستقالة لحين الاجتماع معه ومناقشة الأوضاع والتطورات فى الجريدة وتحسين الإجراءات المالية.