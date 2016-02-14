أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عماد الدين حسين: ليس لى صلة بقضية منع صحفى الشروق من مزاولة عملهم

Google+ Print
عماد الدين حسين: ليس لى صلة بقضية منع صحفى الشروق من مزاولة عملهم عماد الدين حسين: ليس لى صلة بقضية منع صحفى الشروق من مزاولة عملهم
قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أنه ليس له صلة بقضية منع الصحفيين بالجريدة من مزاولة عملهم، مضيفا أنه هذ المشكلة بين الادارة والمحررين بسبب الازمة المالية.

و رفض الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق لـ"اليوم السابع"،الخوض فى القضية.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من صحفيين بجريدة الشروق يطالبون فيه بتحرير محضر إثبات حالة ضد مسئولى الجريدة يتضررون فيه من عدم صرف رواتبهم، وعلى الفور انتقلت سيارة النجدة لمكان الجريدة وتبين قيام 12 صحفى بالجريدة بالتضرر من الأمر وحرر محضرا بالواقعة بعدم صرف رواتبهم.

وكان الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، قد تقدم باستقالته،الأحد الماضى من رئاسة تحرير جريدة الشروق إلى مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم المعلم، وأرجع سبب الاستقالة إلى الظروف المالية الصعبة التى تمر بها الصحيفة منذ فترة طويلة تحمل خلالها الكثير من أجل الحفاظ على حقوق الزملاء المحرريين إلا أن الأوضاع ازدادت سوءً خلال الشهور الماضية، وهو ما دفعه لتقديم الاستقالة،فيما رفض المهندس إبراهيم المعلم الاستقالة لحين الاجتماع معه ومناقشة الأوضاع والتطورات فى الجريدة وتحسين الإجراءات المالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365