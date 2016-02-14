موجز الصحافة المحلية: الرئيس يقدم كشف حساب أمام "البرلمان"

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان"الرئيس يقدم كشف حساب أمام "البرلمان".

تقــدم الرئيس عبدالفتاح السيســى بالتهنئة لأعضاء مجلــس النواب على الثقة التى منحهم إياها الشــعب باختيارهــم لتمثيلهــم فــى البرلمــان، وتمنــى لهم السداد والتوفيق فى مهمتهم العظيمة، ومسؤوليتهم الجســيمة فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر، وشــدد على أنه علينا ألا ننسى أننا نجحنا فى تعطيل مخطط وإبطال مؤامرة، وعلينا أن ندرك أن هناك من هو متربص، ولا يريد لهذا البلد أن يكون ً من دول المنطقة المضطربة،وأن يعرقل مشــروعنا الوطنى للتنمية والاستقرار.

وقالت جريدة "الأهرام" إن رجال الأمن بالجيزة تمكنوا من إحباط هروب 100 متهم من داخل حجز مركز شرطة الحوامدية بعد أن نجحوا بالفعل فى الخروج من الحجز، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليهم و نتيجة التدافع أصيب أحد المتهمين بحالة اختناق ،و لقى مصرعهن بينما أصيب 6 آخرون باختناق، وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة.

وأكدت جريدة "الأخبار" أن هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدت علي شراء 60 ألف طن قمح روماني من خلال مناقصة عالمية شاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 190 دولارا لكل طن علي أن يبدأ التوريد من يوم 10 من شهر مارس المقبل ولمدة 10 أيام، وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا يأتى في إطار خطة تأمين الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الاساسية مؤكدا ان ارصدة القمح تكفي حتي منتصف شهر مايو القادم.

قال مصدر طبى بأحد المستشفيات الخاصة لجريدة "المصرى اليوم" إن الفنان نادر أبو الليف أجرى عملية شق الحنجرى مساء أمس للحفاظ على أحباله الصوتية من الالتهاب خاصة بعد اعتماده على التنفس الصناعى خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار لجريدة "الشروق" إن الاستعدادات جارية لطرح حصص من 4 شركات بترول فى البورصة لكنه لم يعلن عن الوقت وحصص الطرح.