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أكمل قرطام: الرئيس تجنب مصافحة النواب حتى لا يحسب على أحد

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أكمل قرطام: الرئيس تجنب مصافحة النواب حتى لا يحسب على أحد أكمل قرطام: الرئيس تجنب مصافحة النواب حتى لا يحسب على أحد
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تجنب مصافحة أى من النواب عقب كلمته حتى لا يحسب على أحد.

وأوضح قرطام، فى تصريحات تليفزيونية، أن دور الخارجى ينعكس عليها داخليا، والرئيس أكد أهمية وجود مصر قوية خارجياً.. وأشار النائب البرلمانى إلى أن الرئيس السيسى لم يترجل فى خطابه أمام مجلس النواب صباح السبت لأنه خطاب رسمى.


>كادر جانبى لكلمة الرئيس بالبرلمان.. النواب يصفقون فى جلسة خطاب الرئيس 32 مرة.. ولأول مرة شيخ الأزهر والبابا بمقاعد الوزراء.. وأعضاء المجلس يحيون وزير الدفاع.. وغياب قصائد المدح وتوفيق عكاشة عن الحدث
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مصر 365

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