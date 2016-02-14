بدء المرحلة الثانية لضم الدوائر إلى مركز عجمان للاتصال

بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بدأت المرحلة الثانية لضم كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان تحت سقف مركز عجمان للاتصال، بحيث يتم توفير كل الخدمات للمتعاملين ما يضمن سهولة التواصل ويحقق أحد أهداف رؤية عجمان 2021.

وقام المركز في المرحلة الأولى بتوقيع اتفاقيات «مستوى الخدمة مع الجهات المحلية» والتي تتضمن دائرة الأراضي والأملاك ودائرة المالية ودائرة التنمية السياحية ومؤسسة التنظيم العقاري ومنطقة عجمان الحرة ويتم حالياً تقديم خدماتها في المركز وتعتمد قنوات التواصل فيها على الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس.

5 دوائر

وقال حمد المحمود مدير مكتب إدارة المشاريع، إن المركز يتعاون اليوم مع خمس دوائر حكومية ونعمل على التوسع لتشمل الخدمة جميع الدوائر والمؤسسات الأخرى المحلية خلال المرحلة المقبلة على أن تطال كذلك القطاع الخاص مستقبلاً وذلك بهدف تحقيق الرؤية رضا الجمهور وأن يكون بوسع المتعامل إيجاد ضالته بمجرد أن يطلبها على الرقم 80070 وهو ما نطمح ونعمل عليه منذ بداية إنشاء المركز.

وأضاف المحمود أن حكومة عجمان متمثلة في الدوائر والمؤسسات الحكومية تعمل حالياً على توفير كل المعلومات والبيانات بكفاءة عالية وأنها تعمل حالياً كفريق عمل واحد وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وأكد أن إنشاء مركز عجمان للاتصال يأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومن أولويات رؤية عجمان 2021.

قنوات تواصل

وأوضح أننا في مركز عجمان للاتصال نسعى إلى زيادة قنوات التواصل مع الجمهور وتلقي اقتراحات وشكاوى المتعاملين وضمان جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الهوية الحكومية الموحدة بالإضافة إلى توظيف الكوادر الوطنية من أبناء مصفوت ومزيرع.

وبين المحمود أن آلية العمل في تقديم الخدمات تقوم على استقبال البلاغات والشكاوى أو طلبات الخدمة ويقوم الموظفون في المركز بمراجعة الجهة الحكومية المعنية لتوفير الخدمة اللازمة دون أن يضطر المتعامل للبحث أو مراجعة الجهة المعنية، مؤكداً أن مركز الاتصال يعمل على تنفيذ العديد من عمليات تطوير الأداء وإدارة علاقات العملاء.

وأشار إلى أن الموظفين من أبناء المنطقة لديهم القدرة والكفاءة لتقديم الخدمات والتي ترتكز على خدمة العميل، حيث يتم الرد أو الإجابة عن معظم الاستفسارات بشكل فوري أو من خلال متابعة المعاملة مع الجهات المعنية ويتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعلومات التي يتم تحديثها بصورة يومية.

من جانبه أكد زبير الجنيدي مدير مركز عجمان للاتصال، أن المركز يقوم بعمليات التحقق من كفاءة الموظفين في التعامل مع العملاء لتوفير مستوى متطور من الشفافية والفعالية وهناك متابعة مستمرة لتطوير أداء موظفي المركز والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأشاد بحسن تعامل وتعاون مديري وموظفي الدوائر الحكومية وسرعة استجابتهم لتوفير المعلومات اللازمة لاستكمال هذه المرحلة والجهد المبذول.

فرص عمل

وبين هدف إنشاء مركز عجمان للاتصال في منطقة مصفوت وهو خلق فرص العمل لأهالي المنطقة بما يخدم رؤية عجمان المستقبلية وتوجهات الحكومة، مشيراً إلى وجود فرص لتدريب أهالي المنطقة وغيرها من المناطق من جميع الفئات في المركز ما سيتيح للمتدرب فرصة تلقي التدريب المناسب والخبرة الميدانية اللازمة لخوض ميدان العمل ويتيح لنا فرصة المشاركة المجتمعية.

والجدير بالذكر أن مركز عجمان للاتصال يعد من أحدث قنوات الخدمة التي تقدم للجمهور في منطقة مصفوت ويقوم بتوفير نقطة اتصال موحدة للعملاء، حيث يعمل المركز على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات.