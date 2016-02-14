سيف بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين «خليفة لتمكين الطلاب» و «أبوظبي للتعليم»

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخيراً، توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، ومجلس أبوظبي للتعليم، بشأن تفعيل الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية.

ويتم بموجب المذكرة تشكيل لجنة مشتركة بين الجهتين للإشراف على تنفيذ بنودها، واعتماد «الوثيقة الوطنية» مرجعاً أساسياً لتوحيد الرسائل التوعوية والوقائية الموجهة إلى الطلاب والحرص على الاستفادة منها في المدارس التابعة للمجلس.

وقع المذكرة، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي رئيس هيئة الصحة مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم بالإنابة، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب.

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي إن قطاع التعليم يحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، ومتابعة مستمرة لأبنائنا الطلبة بما يؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل، ويسهموا في دفع المسيرة التنموية والحفاظ على مكتسبات الوطن، لافتاً إلى أن برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر) يعد واحداً من البرامج التي تترجم هذا الدعم.

وأوضح اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أن المذكرة تركز على التعاون والتنسيق المسبق مع مجلس أبوظبي للتعليم في الترويج والتسويق لفعاليات وأنشطة برنامج خليفة، لتمكين الطلاب في مختلف المدارس بما يحقق الأهداف المنشودة منه. وأضاف أن توقيع المذكرة يعدّ قفزة نوعية في تحقيق الأهداف التي يصبو إليها برنامج خليفة لتمكين الطلاب.