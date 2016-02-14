عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس كوستاريكا تطوير العلاقات

استقبل الرئيس لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك لبحث علاقات الصداقة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية المشتركة، وأوجه تطوير وتعزيز آفاق هذه العلاقات بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي في شتى المجالات المختلفة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم علاقاتها الثنائية مع جمهورية كوستاريكا وتنميتها وزيادة الاستثمارات بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب سموه عن تطلعه وطموحه للمزيد من التعاون في المجالات كافة ومواصلة تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات مع جمهورية كوستاريكا لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.

وأعرب لويس غييرمو سوليس ريفيرا عن سعادته بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجمهورية كوستاريكا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس الحرص المشترك لقيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا أن تثمر الزيارة عن مزيد من التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وأكد سعي بلاده إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات بالشكل الذي يخدم مصالح الجانبين.. مشيدا بمسيرة التطور والنماء التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وتم على هامش اللقاء عقد مؤتمر صحفي بين الرئيس الكوستاريكي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

لقاء

ومن جهة أخرى التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد أمس مانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا،

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا وسبل تعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.. كما تم استعراض التطورات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية كوستاريكا وبناء شراكة استراتيجية تساهم في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين الصديقين.

من جانبه قال مانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا أن العلاقات بين البلدين متميزة ومتطورة خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، منوها بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي والإنجازات التي حققتها في المجالات كافة.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا اتفاقية بين البلدين في شأن «الخدمات الجوية بين إقليمين وفيما وراءهما» التي من شأنها أن تقوي العلاقات الثنائية بين كوستاريكا ودولة الإمارات.