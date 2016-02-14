زيارة محمد بن زايد عززت علاقات استراتيجية مع الهند

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في حسابه عبر «تويتر» صورتين إحداهما حديثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يزرع شجرة خلال زيارة سموه الأخيرة للهند، والأخرى قديمة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يغرس شجرة، ، معلقاً سموه: «يزرعون لتتظلل الشعوب».

كما نشر سموه صورة تجمعه في سوق مومباي للأوراق المالية مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومعالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وعلّق سموه قائلاً: «في سوق مومباي للأوراق المالية مع أخي الشيخ حمدان وسلطان المنصوري».

من جهته أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند عززت العلاقات الثنائية.

وقال معاليه في تدوينات عبر «تويتر»: «زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الهند عززت العلاقات الثنائية استراتيجياً، ستشهد العلاقة نتائج إيجابية وملموسة تباعاً كنتيجة لهذه الصفحة الجديدة».

وأضاف معاليه: «من الطبيعي أن تكون العلاقة مع الهند مميزة، فهي تاريخياً مثمرة، الجديد هو التعاون والتنسيق على المستوى الاستراتيجي الذي يعزز عمقها وتوجهها».

وتابع معاليه: «استطاع الشيخ محمد بن زايد باطلاعه وشفافيته أن يبني علاقة متميزة مع القيادة الهندية، تطور إيجابي على العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي».

وقال معاليه: «الهند قوة إقليمية مؤثرة، والعلاقات الإماراتية الهندية تشهد ربيعاً مبشراً، التعاون المشترك واسع المجال، وزيارة الشيخ محمد بن زايد تدشن المرحلة».