أماكن سياحية في دبي بـ "يوم الحب"

في "يوم الحب"، يحلو للأزواج حجز فنادق للإقامة، أو التعرّف إلى أماكن سياحية في دبي، لتجديد علاقتهم واسترجاع ذكريات الرومانسية. في ما يأتي، لمحة عن عروض "يوم الحب"، في أماكن سياحية في دبي وسلطنة عمان:

| "انتركونتيننتال دبي مارينا": في عشاء "يوم الحب" في 14 فبراير/ شباط، يقدم مطعم "أكسنتس" في الفندق لائحة عشاء مكونة من 6 أطباق رئيسة، تشمل: جبن الماعز الحار والمقرمش وسلطة "بوي" بالعدس والبصل الأحمر المطبوخ بالسكر، وذلك على أنغام فرقة حية، فضلاً عن الزهور وحلوى "الماكرون" والصور الفورية المطبوعة كهدايا تذكراية.

السعر: 700 درهم للشخصين، يشمل الوجبات الستة الرئيسية.

من جهة ثانية، تشمل باقة الإقامة في "انتركونتيننتال دبي مارينا" غرفة لشخصين، مع هدية عشاء لشخصين في مطعم "أكسنتس" غداً السبت في 14 فبراير/شباط وفطور لشخصين في اليوم التالي.

• السعر: 1400 درهم للشخصين.

| "سيكس سينسيز زيغي باي": تشمل "حزمة الرومانسية العربية" في "سيكس سينسيز زيغي باي" شمالي جزيرة "مسندم" بسلطنة عمان الإقامة لليلتين في فيللا فاخرة مزودة بحوض سباحة خاص، مع "بوفيه" فطور يومي لشخصين. وتشمل النشاطات ضمن "الحزمة" الطيران بالمظلة لشخصين (متاح من 11:00 صباحاً حتى 3:00 بعد الظهر حسب الرياح و حال الطقس)، أم الوصول بالقارب السريع (15 دقيقة بالقارب السريع من دبا عمان من 8:00 صباحاً إلى 5:00 مساء)، بالإضافة إلى جولة بالقارب الشراعي عند غروب الشمس لشخصين مع تناول عصير التمر الفوار والمقبلات، وجلسة علاج "سبا" للزوجين لمدة 50 دقيقة. بالإضافة إلى ما تقدم يمكن اختيار عشاء لشخصين في أماكن محددة من المنتجع.

| مطعم "ذا هايد": يتضمن عرض "يوم الحب" في "ذا هايد" بـ"فندق القصر جميرا" يوم 14 فبراير، وجبة طعام شهية مؤلفة من ثلاثة أطباق لشخصين، مع باقة ورد جميلة وصورة فورية.

• السعر: 595 درهماً للائحة الطعام المؤلفة من 3 أطباق للثنائي، ومن بينها: سمك تونا "كاليفورنيا" و"ريزوتو" الفطر البري وحلو "الفالنتاين"، وذلك من 12:00 ظهراً حتى 3:00 عصراً، ومن 6:30 مساء حتى منتصف الليل.

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