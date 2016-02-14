حظك اليوم برج الحمل الأحد 14/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>تتلقى دعوة أو تضعك الأقدار أمام فرصة جذابة بالنسبة لك تجعلك تفكر فى أن تغير مسارك المهنى وتحاول أن تتخذ قرارًا سريعًا بشأنها اليوم ولكن ينبغى أن تكون حذرًا خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالسفر واتخاذ خطوات كبيرة على الصعيد المهني. على الصعيد العاطفي:

> تنجذب بشكل عام لمن يثير فضولك لأنه مختلف عنك، سواء كان ذلك لأنه شخصية مختلفة أو لأن خلفيته الثقافية غريبة عنك كأن يكون من بلد آخر أو من ثقافة مختلفة، وهذا شيء جميل فقط إذا تعلمت كيف تفرق بين الانبهار والإعجاب الحقيقى. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> تصادف الكثير من التوتر اليوم والذى يؤثر على صحتك بشدة، فحاول أن تحرر نفسك من عبء العمل فى الأيام القادمة لتتجنب شعورك بأنك مستنفد وحافظ على طاقتك لتعود بقوة لحياتك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> قد يبدأ يومك ببعض الارتباك وتجد أنك بحاجة لمن يرشدك وتتبع نصائحه ليمر يومك بسلاسة دون أن يتضاعف توترك.

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شبكةعيونالإخبارية

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