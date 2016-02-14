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حظك اليوم برج العقرب الأحد 14/2/2016

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 14/2/2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 14/2/2016
على الصعيد المهني: لقد حان الوقت لإنفاق بعض الأموال على الحيوانات الأليفة، اخرج للتنزه واشتر حيوانا أليفا، كما أن الوقت مناسب لوضع خططك موضع التنفيذ، لكن يجب أن ينفق فى حدود ميزانيتك، نفقات لا مفر منها اليوم ولكن انفق فى حدود ميزانيتك.

على الصعيد العاطفى: يوم عظيم للخروج ووقت ممتع مع من تحب، عليك المزيد من المشاعر والرعاية نحو حبيبك، وإظهار الاهتمام به بشكل كبير، ولفئة المراهقين الوقت مناسب لإحداث تغيير فى شكل العلاقة بينكم من وضع سيئ إلى وضع أفضل.

برج العقرب على الصعيد الصحي: الصحة النفسية مصدر قلق أكبر اليوم بدلا من الصحة البدنية، هذا أفضل وقت لاستشارة الطبيب، قد تؤدى بعض عوامل الاجهاد لديك لنوع من الانهيار، عليك استشارة طبيبك المعالج فورًا، ودون أى تبريرات.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: اليوم ملئ بالانشغالات من المحتمل استقبال الزوار أو التخطيط لنزهه، الوقت اليوم مناسب لتجديد منزلك أو الانتقال من منزل لآخر، على الرغم أنك تحتاج أن تكون نشطًا جدًا وأن تسير إلى الاستمتاع بكل دقيقة اليوم.

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مصر 365

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