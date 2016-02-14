حظك اليوم برج القوس الأحد 14/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>حاول أن تدخر بعض الأموال من راتبك، أو أن تشترك فى بعض المشاريع التى تساعدك على الادخار، أو قم بشراء قطعة أرض.
على الصعيد العاطفي:
>تأكد أنه لا يوجد شخص كامل على وجه الأرض، لذا حاول عندما تكون فى علاقة ألا تجرح الطرف الآخر، كن قانعًا بصفاته، وقم باحتوائه.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>إن شعرت بالاكتئاب يهاجمك، لا تجلس وحيدًا، ولا تستلم لرغبتك فى الانزواء والتقوقع، ولكن استدعى أحد أصدقائك، ومارس نشاطًا تفضله ويساعد على خروجك من هذه الحالة.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>إن تعرضت لبعض المواقف المحرجة فلا تأخذ الأمور بشكل جدى وعصبي، كن هادئًا، وحافظ على اتزانك.