حظك اليوم برج القوس الأحد 14/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>حاول أن تدخر بعض الأموال من راتبك، أو أن تشترك فى بعض المشاريع التى تساعدك على الادخار، أو قم بشراء قطعة أرض. على الصعيد العاطفي:

>تأكد أنه لا يوجد شخص كامل على وجه الأرض، لذا حاول عندما تكون فى علاقة ألا تجرح الطرف الآخر، كن قانعًا بصفاته، وقم باحتوائه. برج القوس على الصعيد الصحي:

>إن شعرت بالاكتئاب يهاجمك، لا تجلس وحيدًا، ولا تستلم لرغبتك فى الانزواء والتقوقع، ولكن استدعى أحد أصدقائك، ومارس نشاطًا تفضله ويساعد على خروجك من هذه الحالة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>إن تعرضت لبعض المواقف المحرجة فلا تأخذ الأمور بشكل جدى وعصبي، كن هادئًا، وحافظ على اتزانك.

شبكةعيونالإخبارية

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