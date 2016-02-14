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“زين” يجتاز مرحلة المواجهة.. ويداعب نانسي: «اختارتني لأنها بتحب خدودي»

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زين

زين

بعد آدائه أغنية “ترغلي يا ترغلي” مصحوبة بحركات إيقاعية بسيطة، بالتنافس مع زميليه بالفريق “علاء ناصر” و”أيمن أمين”، وقع اختيار الفنانة نانسي عجرم عضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب MBCTheVoiceKids على “زين عبيد” ليستكمل معها إلى المرحلة القادمة.

وأبدت نانسي، خلال أولى حلقات مرحلة “المواجهة”، حيرتها قائلة: “مارح بقدر نقي، مابعرف أختار، بطلب من كاظم وتامر يساعدوني اليوم”، قبل أن تعلن اختيارها “زين” ليجتاز مرحلة “المواجهة”.

وهدأت “نانسي” من روع “علاء” و”أيمن” الذين لم يحالفهما الحظ قائلة لهم: “هيدا ربح، هيدا خبرة، هذا قانون البرنامج”.

وعقب فوزه، أشار “زين” إلى سعادته البالغة متمنيًا التوفيق لزميليه “علاء” و”أيمن”، وداعب نانسي مازحًا: “اختارتني لأنها بتحب خدودي كتير”.

زين وناصر

زين وعلاء وأيمن

 

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