«أوقاتي بتحلو» تنقل «سهيلة» إلى مرحلة المواجهة الآخيرة بفريق كاظم

وقع اختيار الفنان كاظم الساهر عضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب MBCTheVoiceKids على المتسابقة “سهيلة بهجت”، لتنتقل إلى مرجلة المواجهة الآخيرة، بعد تنافسها مع زملائها بالفريق “مارك معراوي”،”غرام رأفت” بأغنية “أوقاتي بتحلو” لـ”سيد مكاوي”.

وأشاد “كاظم” بأداء المتسابقين الثلاثة: ”كتير فرحان بالأصوات، الأصوات رائعة رائعة”، قبل أن يحسم قراره باختيار “سهيلة” التي عبرت عن سعادتها قائلة: ”المرة الجاية أنا هرفع راسك بإذن الله، ومش هعمل أي غلطة”.