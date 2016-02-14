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«زيكو» يبكي لعدم اختياره.. وكاظم يحتضنه: «وقوفك على المسرح تفوق»

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ليلى

ليلى

انتقلت المتسابقة “ليلى بو حمدان” إلى مرحلة المواجهة الآخيرة من برنامج اكتشاف المواهب MBCTheVoiceKids ، بعد أن اختارها كاظم، عقب أدائها أغنية Call Me Maybe التي نافست بها زملائها بالفريق “زيكو جونيور ماريكالدي”، “جانا حلو”.

وبكى “زيكو” لعدم اختياره، ليصعد مدربه إلى المسرح ويهدأ من روعه ويحتضنه قائلاً: “طالما غنيتوا انتوا ناجحين، ووقوفك على المسرح تفوق، ولازم تفرح لزميلتك ليلى”، ويؤكد أنه سيدعمه، بينما وقف “تامر” هاتفًا  ”زيكو..زيكو” ليرد الجمهور معه.

وأشاد كاظم بأداء متسابقي فريقه: “يجننوا”، وكذلك تامر” و”نانسي” التي قالت لـ”زيكو” أنه سينجب بنات جميلات، ليداعبها قائلاً: “مش عاوز أخلف بنات”.

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