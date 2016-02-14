نشرة «ONA» للفضائيات| المحور تتعاقد مع مها أبو عوف..أمير كرارة يجيب «100 سؤال».. «صباح دريم» يرصد معاناة أهالي الغربية

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

> سجلت الإعلامية منة فاروق مقدمة برنامج “صباح دريم” والذي يبث على شاشة دريم حلقة مسجلة مقرر بثها الأحد المقبل حيث رصدت مشاكل المواطنين بقرية “أكوة الحصة” التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية..للمزيد

تعاقدت قناة المحور مع الفنانة مها أبو عوف لتقديم برنامج “لمتنا الحلوة” مقرر عرض البرنامج خلال شهر مارس المقبل بالتزامن مع انتهاء الديكورات والتجهيزات النهائية للبرنامج..للمزيد

قال الإعلامي أسامة منير، في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، إن المجتمعات الشرقية بها قواعد وأطر معينة فرضت علينا، موضحا أن البنت معززة مكرمة في منزلها، والرجل يجلس في الشارع مع أصدقائه دون أن يسأله أحد عما يفعل..للمزيد

يقدم الإعلامي معتز عبد الفتاح حلقة، اليوم السبت، من برنامج “أنا مصر” والذي يبث على شاشة الفضائية المصرية والأولى..للمزيد

فى حلقة خاصة من برنامج” بوضوح” فى العاشرة مساء الاثنين المقبل يستضيف الإعلامى عمرو الليثى الفنان أحمد فرحات والذى اشتهر فى ايام طفولته ونال لقب الطفل المعجزة، ويكشف فرحات خلال الحلقة اسباب ابتعاده عن الفن لفترة طويلة عقب النكسة 1967 وعودته مرة أخرى لمجال التمثيل عبر شاشة التليفزيون والمسرح..للمزيد

قرر طارق عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة هاي كواليتي إهداء إنتاج شركته إلي شركة راديو النيل ايمانا بالدور المحوري والحيوي الذي تقوم به إذاعات راديو النيل واحترامها للمستمع المصري بما تبثه من أعمال غنائية جيده عبر إذاعاتها الأربعة شعبي ونغم وهيتس وميجا اف ام ..للمزيد

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها ”100 سؤال” على “قناة الحياة” والذي يذاع الساعة 11 مساء الأحد مع الفنان “أمير كرارة” ليتحدث عن مشواره الفني وبدايته مع ظهوره بالاعلانات ليصبح من نجوم الصف الأول في المسلسلات وخاصة الرمضانية..للمزيد