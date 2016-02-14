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اليمن يحمل إيران مسئولية استمرار الحرب وانهيار الأوضاع الإنسانية

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اليمن يحمل إيران مسئولية استمرار الحرب وانهيار الأوضاع الإنسانية اليمن يحمل إيران مسئولية استمرار الحرب وانهيار الأوضاع الإنسانية

>حمل القائم بأعمال سفارة اليمن لدى المملكة العربية السفير زين محمد القعيطى، إيران مسؤولية استمرار الحرب وانهيار الأوضاع الإنسانية فى اليمن بسبب دعمها السافر لعصابات الحوثيين وصالح الذين يقومون بأعمال إجرامية بحق الشعب اليمنى، ويعيقون وصول المعونات الطبية والغذائية التى يرسلها بشكل دورى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودول الخليج العربية، والمنظمات الإنسانية الدولية.

وفيما قدم القعيطى شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على جهوده الكبيرة فى دعم اليمن فى الظروف الصعبة التى لايزال يمر بها حتى الآن، أكد فى تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن الشرعية لليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى تتهم إيران وعصابات الحوثيين وصالح على حد سواء بتدمير الأراضى اليمنية من خلال مدهم بالسلاح لدعم أعمالهم التخريبية التى نشرت الدمار فى اليمن، وأعاقت العمليات الإغاثية على أراضيه، وأحدثت الانقسام والتشتت بين أبنائه.

وأوضح أن عصابات الحوثيين أتاحوا الفرصة مرة أخرى للتدخل الإيرانى فى اليمن من خلال فتح مكتب خاص فى صنعاء للتواصل مع النظام الإيرانى بالرغم أن الحكومة الشرعية لليمن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب هذا التدخل الذى أوصل اليمن لكارثة إنسانية كبيرة.
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مصر 365

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