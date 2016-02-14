دراسة أمريكية ترصد جينا فى المخ مسئولاً عن الإصابة بسرطان الثدى

جين بالدماغ مسئول عن الإصابة بسرطان الثدى:

الكشف المبكر وتحديد الجينات المسئولة عن المرض أفضل بداية للعلاج

تحديد الجين المسبب لسرطان الثدى أفضل فى الوقاية

سرطان الثدى مرض تتعدد أسباب الإصابة به، ومن بينها جين فى المخ توصل الباحثون إلى أن له علاقة قوية بالإصابة بسرطان الثدى.>كشف الموقع الأمريكى "geneng news"، عن جين فى الدماغ يسمى "GABRA3" ويعتبر محركا رئيسيا لسرطان الثدى، وأثبت باحثون من معهد "ويستر" الأمريكى من خلال دراسة أن هذا الجين يتواجد فقط فى الدماغ ويساعد فى تعزيز نمو وانتشار السرطان، كما أظهرت النتائج أنه إذا تم تعديله سيكون قادرًا على منع الأورام السرطانية خاصة فى الثدى والدماغ.>وقال التقرير إن أسباب سرطان الثدى ليست مفهومة بشكل جيد للغاية، لكن الكشف المبكر وتحديد الجينات المسئولة عن الإصابة به لهما أثر فعال فى بقاء السيدة على قيد الحياة ويعدان من أفضل طرق العلاج.>وأوضح الدكتور "Qihong Huang" المؤلف الرئيسى للدراسة وأستاذ مساعد فى معهد ويستار: رغم أن الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية، إلا أنه لا يساعد المرضى الذين انتشر بهم المرض، وإذا تم تحديد الجين المسبب للمرض يمكن العلاج بسهولة أو على الأقل وقف انتشار السرطان.

ووفقًا للدراسة حدد باحثون فى مشروع أطلس الجينى للسرطان، 41 جينًا مرتبطًا ارتباطًا عكسيًا مع الناجيات من سرطان الثدى، لكن الدكتور هوانج وزملاؤه ركزوا بوجه خاص على جين واحد وهو "GABAA" -مستقبلات ألفا 3- وهذا الجين كان بارزًا وشاذًا بشكل خاص، ويعتقد الباحثون أن Gabra3 يكون فقط فى أنسجة المخ.