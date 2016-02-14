رسميا.. طارق العشري يتولى قيادة الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني عن تعيين طارق العشري المدرب المصري لنادي المقاولون العرب السابق والأسبق لحرس الحدود، مدربا للفريق بشكل رسمي.

طارق العشري أقيل مؤخرا من تدريب نادي المقاولون العرب بعدما فشل في تحسين أداء ونتائج فريق الذئاب.

وأعلن النادي السوداني عن تعيين العشري بشكل رسمي، ليبدأ مهمته مع العملاق الأزرق لاستعادة لقب الدوري السوداني من غريمه التقليدي المريخ.

وتعد التجربة هي الثالثة عربيا لطارق العشري، إذ كانت له تجربة ناجحة من قبل مع نادي أهلي بنغازي الليبي وتجربة أخرى مع نادي الشعب الإماراتي.