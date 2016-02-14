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علشان شهر الحب.. النساء أكثر شراء لمنتجات الصحة الجنسية فى فبراير

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علشان شهر الحب.. النساء أكثر شراء لمنتجات الصحة الجنسية فى فبراير علشان شهر الحب.. النساء أكثر شراء لمنتجات الصحة الجنسية فى فبراير
كشفت دراسة أجراها باحثون فى موقع "Personal"، المتخصص فى بيع منتجات العناية بالصحة الجنسية عن أن النساء فى شهر فبراير أكثر شراء لمنتجات العناية بالصحة الجنسية مقارنة بالرجال.

وأشارت الدراسة التى نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية إلى أنه فى أول أسبوعين من فبراير، ترتفع معدلات ربح بائعى منتجات العناية بالصحة الجنسية بنسبة 54% نتيجة إقبال النساء على شراء هذه المنتجات.

ووجد الباحثون أن 61% من منتجات الصحة الجنسية تباع خلال الـ20 يومًا الأولى من شهر فبراير.

وقال سمير ساراى أحد المتخصصين فى الدراسة والرئيس التنفيذى لموقع المنتجات الصحية إن هذه النتائج استندت لرصد الحركة الداخلية وبيانات المبيعات والقليل من الفحص الاستقصائى فى 30 شهرًا.

وأظهرت الدراسة أن النساء هن الأكثر سيطرة على مشتريات منتجات الصحة الجنسية خلال شهر فبراير –الذى يتم خلاله الاحتفال بعيد الحب- وشملت قائمة المشتريات الملابس الداخلية المثيرة والمنتجات الرومانسية والألعاب الجنسية والتى تساعد على زيادة هذه المتعة الجنسية.

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