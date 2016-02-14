بالصور.. طفلة أمريكية ولدت بمتلازمة نادرة تحارب المرض بـ12 عملية جراحية

"زوى جونز" فتاة صغيرة ولدت بعيب خلقى فى القلب والمرىء والأمعاء الدقيقة نتيجة إصابتها بمتلازمة "فاكترول" والتى تصيب الأجنة بسبب عيوب فى الجينات غير معروفة السبب حتى الآن.

وتحتاج "زوى"، المقيمة بمدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسى الأمريكية، إلى عملية زرع للقلب والرئة ورغم الجراحات الكثيرة التى أجرتها وجعلتها تمضى غالبية حياتها منذ ميلادها بالمستشفى، تحدت "زوى" كل الظروف وتغلبت على الصعاب لتعيش الآن وهى فى عامها الثالث حياة طبيعية.

وتقول والدة "زوى" فى تقرير نشره الموقع البريطانى "ديلى ميل": "عرفنا مشكلة طفلتنا وهى جنين فى الأسبوع الـ20 من الحمل وهى أنها تعانى من مشكلة فى القلب ولكن كنت أريدها أن تعيش متأكدة أنها ستحب الحياة وتتمسك بها، وهو ما حدث، وبعد ولادتها أدخلناها المستشفى الوطنى للطفولة فى "كولومبوس" بـ"أوهايو" وعرفنا من الأطباء طبيعة العيب الخلقى الذى سبب لها العديد من المشكلات.

وتابعت والدة الطفلة: تم تشخيص حالة زوى بإصابتها بمتلازمة فاكترول بعد ظهور 3 علامات لهذه المتلازمة وكانت "زوى" تعانى من عيب فى القلب والقصبة الهوائية والمرىء، وبسبب هذه المشكلات خضعت لـ12 عملية جراحية، وكانت النتائج جميعها صعبة، ولكن "زوى" أحبت الحياة وأرادت العيش والآن تتعلم السير والتحدث مع الآخرين وتبدو كأنها طبيعية.

ومتلازمة "فاكترل" هى عيب خلقى يظهر فى الأجنة نتيجة عيوب فى الجينات غير معروفة السبب.

>وتشمل هذه العيوب غير المعروفة السبب عيوب فى العمود الفقرى تجعل الطفل يأخذ شكل منحنى دائمًا وتظهر فى 70% من المصابين بالمتلازمة، وعيوب الشرج التى تحتاج عملية جراحية فى الأيام الأولى بعد الولادة لإعادة بناء قناة الأمعاء والشرج وتظهر فى 55% من المصابين بالمتلازمة، وعيوب القلب "عيب الحاجز البطينى" وتظهر فى 75% من المصابين بالمتلازمة، وعيوب المرىء وتظهر فى 70% من المصابين بمتلازمة فاكترول وعيوب الكلى وتؤثر على الكلى أو الجهاز البولى وقد تسبب الفشل الكلوى فى وقت مبكر وتستلزم زرع كلى وتظهر فى 50% من المصابين بالمتلازمة وعيوب الأطراف "تفرق الأصابع أو عدد أصابع إضافية" وتظهر فى 70% من المصابين بمتلازمة فاكترول وأخيرًا عيوب صعوبة النمو وصعوبة زيادة الوزن.