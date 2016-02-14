أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب عدم زيادة الوزن.. أهمها الديدان وعدم المضغ الجيد للطعام

Google+ Print
أسباب عدم زيادة الوزن.. أهمها الديدان وعدم المضغ الجيد للطعام أسباب عدم زيادة الوزن.. أهمها الديدان وعدم المضغ الجيد للطعام
زيادة الوزن من الاهتمامات التى تشغل بال من يعانون من النحافة وفى هذا التقرير نستعرض أهم أسباب النحافة وسبل التغلب عليها.

النحافة


>ويقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النحافة تعنى أن قسمة وزن الجسم بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع ويكون الناتج أقل من 18.

أسباب النحافة


>ويرى استشارى التغذية العلاجية أن أسباب الإصابة بالنحافة تشمل:

• جرثومة المعدة


>الإصابة بجرثومة المعدة أحد أسباب عدم زيادة الوزن وهذه الجرثومة تستقر فى بطانة المعدة وتحرم الإنسان من الاستفادة المثلى من فوائد الطعام.

• عدم مضغ الطعام


>يساهم عدم المضغ الجيد للطعام فى عدم الاستفادة من فوائده وهذا العامل يتم اكتشافه بتحليل البراز.

• الديدان عند الاطفال


>تؤدى إصابة الطفل بالديدان فى عدم استفادته من الطعام بشكل كامل لأن الديان تشاركه فى الطعام وبالتالى لا يزيد وزنه.

وينصح د.أحمد بإجراء تحليل براز وفحص صورة دم كاملة لمعرفة السبب العلمى وراء عدم زيادة الوزن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365