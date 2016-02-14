أسباب عدم زيادة الوزن.. أهمها الديدان وعدم المضغ الجيد للطعام

زيادة الوزن من الاهتمامات التى تشغل بال من يعانون من النحافة وفى هذا التقرير نستعرض أهم أسباب النحافة وسبل التغلب عليها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ويقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النحافة تعنى أن قسمة وزن الجسم بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع ويكون الناتج أقل من 18.
>ويرى استشارى التغذية العلاجية أن أسباب الإصابة بالنحافة تشمل:
>الإصابة بجرثومة المعدة أحد أسباب عدم زيادة الوزن وهذه الجرثومة تستقر فى بطانة المعدة وتحرم الإنسان من الاستفادة المثلى من فوائد الطعام.
>يساهم عدم المضغ الجيد للطعام فى عدم الاستفادة من فوائده وهذا العامل يتم اكتشافه بتحليل البراز.
>تؤدى إصابة الطفل بالديدان فى عدم استفادته من الطعام بشكل كامل لأن الديان تشاركه فى الطعام وبالتالى لا يزيد وزنه.
النحافة
>ويقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النحافة تعنى أن قسمة وزن الجسم بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع ويكون الناتج أقل من 18.
أسباب النحافة
>ويرى استشارى التغذية العلاجية أن أسباب الإصابة بالنحافة تشمل:
• جرثومة المعدة
>الإصابة بجرثومة المعدة أحد أسباب عدم زيادة الوزن وهذه الجرثومة تستقر فى بطانة المعدة وتحرم الإنسان من الاستفادة المثلى من فوائد الطعام.
• عدم مضغ الطعام
>يساهم عدم المضغ الجيد للطعام فى عدم الاستفادة من فوائده وهذا العامل يتم اكتشافه بتحليل البراز.
• الديدان عند الاطفال
>تؤدى إصابة الطفل بالديدان فى عدم استفادته من الطعام بشكل كامل لأن الديان تشاركه فى الطعام وبالتالى لا يزيد وزنه.
وينصح د.أحمد بإجراء تحليل براز وفحص صورة دم كاملة لمعرفة السبب العلمى وراء عدم زيادة الوزن.