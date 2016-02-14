أسباب عدم زيادة الوزن.. أهمها الديدان وعدم المضغ الجيد للطعام

النحافة

أسباب النحافة

• جرثومة المعدة

• عدم مضغ الطعام

• الديدان عند الاطفال

زيادة الوزن من الاهتمامات التى تشغل بال من يعانون من النحافة وفى هذا التقرير نستعرض أهم أسباب النحافة وسبل التغلب عليها.>ويقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النحافة تعنى أن قسمة وزن الجسم بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع ويكون الناتج أقل من 18.>ويرى استشارى التغذية العلاجية أن أسباب الإصابة بالنحافة تشمل:>الإصابة بجرثومة المعدة أحد أسباب عدم زيادة الوزن وهذه الجرثومة تستقر فى بطانة المعدة وتحرم الإنسان من الاستفادة المثلى من فوائد الطعام.>يساهم عدم المضغ الجيد للطعام فى عدم الاستفادة من فوائده وهذا العامل يتم اكتشافه بتحليل البراز.>تؤدى إصابة الطفل بالديدان فى عدم استفادته من الطعام بشكل كامل لأن الديان تشاركه فى الطعام وبالتالى لا يزيد وزنه.

وينصح د.أحمد بإجراء تحليل براز وفحص صورة دم كاملة لمعرفة السبب العلمى وراء عدم زيادة الوزن.