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كارثة.."زيكا" يسبب إصابة الأطفال بالعمى وضعف السمع

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كارثة.."زيكا" يسبب إصابة الأطفال بالعمى وضعف السمع كارثة.."زيكا" يسبب إصابة الأطفال بالعمى وضعف السمع
"زيكا" من أشرس الفيروسات التى هاجمت أمريكا والبرازيل والعديد من الدول الأخرى فى الآونة الأخيرة وتكمن خطورته فى أنه يضر الأجنة داخل أرحام أمهاتهم.

وكشف الدكتور جمال سامى على، أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة ورئيس الجمعية المصرية لحديثى الولادة والمبتسرين، عن أن الحوامل فى الأشهر الثلاثة الأولى يكن أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس زيكا، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى أوغندا سنة 1947.

وأوضح أستاذ طب الأطفال أن الوراثة أيضًا تلعب دورًا فى صغر حجم الرأس وليس زيكا فقط، لافتًا إلى أن الحامل التى تتناول الكحوليات والمخدرات والمواد الكيميائية قد يصاب جنينها بتشوهات خلقية.
>وأكد رئيس الجمعية المصرية لحديثى الولادة والمبتسرين، أن فيروس زيكا قد يسبب العمى بسبب صغر حجم الرأس ولأنه يؤثر على مخ الأجنة.

جاءت تصريحات الدكتور جمال سامى على، أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال لحديثى الولادة والمبتسرين على هامش اليوم الثالث من المؤتمر الـ37 للجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، الذى اختتم فعالياته السبت بمدينة الغردقة.

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