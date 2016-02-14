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يصيب ربع الشباب.. 4 أسباب لضعف الانتصاب.. اعرفها وتجنبها

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يصيب ربع الشباب.. 4 أسباب لضعف الانتصاب.. اعرفها وتجنبها يصيب ربع الشباب.. 4 أسباب لضعف الانتصاب.. اعرفها وتجنبها
كشف الموقع الأمريكى "cheats heet" عن أبرز 4 أسباب لضعف الانتصاب، استنادًا لنتائج دراسة نشرتها مجلة الطب الجنسى تؤكد ارتفاعًا فى معدلات الضعف الجنسى بين الشباب، حيث وجد الباحثون أن واحدًا من كل أربعة رجال تحت سن الـ40 يعانون مشاكل فى الانتصاب.

ورصد التقرير أبرز العوامل التى تؤثر على القدرة الجنسية للرجل ومنها:
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1- بيئة العمل


> توصلت نتائج العديد من الدراسات إلى أن الذين يعملون فى بيئة تثير القلق أو الاكتئاب، كضباط الشرطة ورجال الإطفاء والعاملون فى الرعاية الصحية أكثر عرضة للضغوطات وتناول مضادات الاكتئاب والتدخين، وهذا يمثل خطرًا ويصيبهم بالضعف الجنسى، لأن الانتصاب يتطلب أن يكون الجهاز العصبى مسترخيًا وهادئًا.

2- نمط الحياة


>أثبتت الدراسات أن التدخين وزيادة الوزن، من العوامل التى تمنع تدفق الدم بشكل سليم إلى المنطقة التناسلية وهذا يعد سببًا رئيسيًا فى ضعف الانتصاب.

3- مشاهدة الكثير من الأفلام الإباحية


>أثبتت العديد من الدراسات أن مشاهدة الأفلام الإباحية بشكل مفرط قد يصيب بمشاكل نفسية، وقد تصبح مشاهدة هذه الأفلام نوعًا من الإدمان، ولا يحدث الانتصاب إلا فى وجود حافز يتمثل فى مشاهدة الأفلام الإباحية، وهذا لا يؤدى فقط للإصابة بالضعف الجنسى ولكن أيضًا يفسد العلاقات الزوجية.

4- الحالة الصحية


>وجود مشكلة مرضية فى الأوعية الدموية أو الأعصاب، أو الإصابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم يعيق الانتصاب، بل توصلت الأبحاث إلى أن 60% من المصابين بالسكر يعانون من ضعف الانتصاب.

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مصر 365