رغم تشابه أسباب العدوى..الإيدز ينتشر بمعدلات أقل من فيروس C..اعرف الأسباب

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"الدم أهم وسيلة لانتقال فيروس سى والعلاقة الجنسية أهم وسيلة لانتقال الإيدز" هذه المعلومة رغم صحتها إلا أنها ناقصة، حيث يقول استشارى أمراض الجهاز الهضمى الدكتور محمد أنور سليمان، إن الإيدز ينتقل بذات الوسائل التى ينتقل بها فيروس (سى) ولا تنحصر سبل انتقال العدوى به على العلاقة الجنسية فقط.

وعلى الرغم من أن وسائل انتقال الإيدز هى ذات وسائل انتقال فيروس "سى"، إلا أن نسب انتشار المرض لا تقارن بنسب مرضى "سى" بأى من الأحوال والسبب يرجع وفقًا لاستشارى أمراض الجهاز الهضمى إلى ما يعرف بـ"عمر الفيروس خارج الجسم".

ويوضح محمد أنور: "فيروس الإيدز يموت خارج جسم الإنسان فى فترة وجيزة للغاية، عكس فيروس "سى" الذى يمكنه العيش خارج الجسم فترة تصل لـ15 يومًا متواصلة، وبالتالى تكون فرص انتقاله إلى شخص سليم أضعاف مضاعفة مقارنة بفرص انتقال الإيدز الذى يندرج توصيفه ضمن قائمة الفيروسات الضعيفة سريعة الموت.