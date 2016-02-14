منتخب مصر لـ في الجول: تأجيل مباراة نيجيريا سلاح ذو حدين

يرى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن تأجيل مباراة نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 له مميزات أيضا.

وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب النسور الخضراء أمام ضيفهم المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي كان مقررا لها يوم 23 مارس المقبل لمدة 3 أيام. ( اقرأ التفاصيل )

وقال نبيه لـFilGoal.com: "لا نشعر بالمفاجأة من قرار نيجيريا، ففي كل الحالات موعد المباراة لا يمنحنا الراحة. هو سلاح ذو حدين".

وأوضح "يلعب الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا أيام 18 أو 19 أو 10 مارس، واختيار يوم 23 موعدا لمباراة نيجيريا لم يجعلنا نشعر بالراحة".

وتابع "الآن أيضا لا نشعر بالراحة بسبب موعد مباراة برج العرب يوم 29 مارس، ولذلك لا مشكلة لدينا. فما استفدناه من تأجيل المباراة الأولى خسرناه".

ويستضيف منتخب نيجيريا الفراعنة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة يوم 26 مارس، واختار منتخب مصر يوم 29 موعدا لمباراة برج العرب.

وأشار نبيه إلى أن المنتخب يجد أزمة لظروف الطيران إلى ولاية كادونا التي تستضيف المباراة.

مدرب المنتخب أكمل "لا يوجد مطار في هذه الولاية، وقد نحتاج إلى طائرة خاصة من أجل الاستعداد سريعا لمباراة برج العرب".

وأتم "على أي حال، سنجتمع قريبا من أجل دراسة الموقف واتخاذ القرار النهائي".

وجاء قرار التأجيل من أجل التأكد من جاهزية ملعب أحمدو بلو لاستضافة المباراة.