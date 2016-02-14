الكشف عن – تفاصيل جلسة مرتضى مع لاعبي الزمالك ' انسوا فترة ميدو دائم السكر '

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاجتماع مع لاعبي الفريق ليلة مباراة وادي دجلة في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

ويملك الزمالك – في أول لقاء بعد إقالة المدير الفني السابق ميدو والخسارة 2-0 من الأهلي – فرصة تقليص الفارق مع الأهلي متصدر الدوري إلى 5 نقاط بعد تعادل الأخير أمام طلائع الجيش.

ويكشف FilGoal.com ما دار في الجلسة..

"انسوا الفترة الماضية بكل ما فيها.. وفكروا فيما هو قادم، المشوار مازال طويلا والمنافس لم يحسم اللقب".

"ما قاله ميدو في إحدى القنوات إفتراء.. لم أطلب منه إبعاد أي لاعب عن التشكيل وميدو كان بيتكلم وهو سكران لأنه دائم السكر".

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"أنا أثق فيكم كثيرا.. فزتم بالدوري بمجهودكم وليس بالسحر والشعوذة كما قال ميدو".

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ووجه مرتضى حديثه لإبراهيم عبد الخالق قائلا "اظهر بمستواك الحقيقي وانسى الضغوط التي عرضك لها الجهاز الفني السابق، ارجع إبراهيم بتاع أيام سموحة".

وإلى أحمد حمودي "أنت لاعب مميز والفرصة ستأتي لك لا محالة، لن نفرط فيك وقاتل في التدريبات".

وانتهت الجلسة بقراءة الفاتحة وتمني التوفيق في المباريات المقبلة من أجل مواصلة مشوار الحفاظ على الدوري حتي النهاية وتحقيق المزيد من البطولات.