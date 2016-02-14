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مؤتمر حسام حسن – هذا هو هدفي مع المصري هذا الموسم

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مؤتمر حسام حسن – هذا هو هدفي مع المصري هذا الموسم مؤتمر حسام حسن – هذا هو هدفي مع المصري هذا الموسم

قال حسام حسن المدير الفني للمصري، إنه واجه فريق صعب ومنظم دفاعيا ومع هذا كان الأقرب لتحقيق الفوز.

وكان فريق المصري قد تعادل مع فريق بتروجيت بدون أهداف.

وتابع "هدفي من هذه المباراة كان الفوز من أجل الصعود للمركز الثاني في جدول المسابقة، ولكن غياب أحمد رؤوف وهو مهاجم صاحب خبرة أثر على الناحية التهديفية في الفريق" .

وأضاف "المباريات المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة في مسابقة الدوري ولن يكون لها توقعات ولا مقاييس" .

وأتم المدير الفني للمصري أن هدفه من الموسم الحالي سيظل دخول فريقه للمربع الذهبي فى جدول مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع بـ31 نقطة.

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