حسام حسن: المنطق والعقل والشواهد ضد عودتي للزمالك.. ولا لرجوع الهاربين

قال حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي إنه في كامل تركيزه مع فريقه متمنيا التوفيق للأهلي والزمالك في بحثهما عن مدرب.

وعن الشائعات حول تدريبه للزمالك قال في تصريحات لقناة (الحياة) "الزمالك لديه الإمكانيات لجلب أفضل مدربي العالم".

وأضاف "أنا فخور إني في المصري.. والمنطق والعقل والشواهد تقول إني لن أرحل لأي مكان بسبب وجودي مع المصري، لابد أن أحترم تعاقدي ولاعبي الفريق".

وأردف "سنرى بعد نهاية الموسم".

وعن عودة من وصفهم بـ"الهاربين" قال: "كيف تقبل كرامة الإنسان المصري من هرب من تدريب فريق ما".

وأضاف "إحنا اللي بنصيت المدربين الأجانب، مع احترامي الشديد الأجانب الذين يحضرون لمصر لا مكان لهم في أوروبا، يستغلون مصر كمحطة للعمل في الخليج".

وأتم "كيف تقبل كرامة المصري أن يعود مثل هؤلاء المدربين".