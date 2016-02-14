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فاروق جعفر لـ في الجول: أزالوا اسمي من حدائق الزمالك؟ ' هو أنا جنايني '

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فاروق جعفر لـ في الجول: أزالوا اسمي من حدائق الزمالك؟ ' هو أنا جنايني ' فاروق جعفر لـ في الجول: أزالوا اسمي من حدائق الزمالك؟ ' هو أنا جنايني '

سخر فاروق جعفر أسطورة نادي الزمالك من قرار حذف اسمه من على حدائق النادي، بسبب ما وصفه مرتضى منصور رئيس النادي بـ"هجومه المتكرر" على الإدارة.

وشن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوما كبيرا على مدحت شلبي وفاروق جعفر بسبب ما أسماه بالهجوم على النادي في الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري على قناة "أون تي في".

وقال جعفر لـFilGoal.com: "ما المعنى في إزالة اسمي من حدائق الزمالك، ما يحدث مع رموز نادي الزمالك ولاعبيه الكبار عيبا في حق النادي".

وتابع "وهل كانت هذه الحدائق تعود علي بدخل إضافي؟ ليست طريقة التكريم أن يتم وضع اسمي على حديقة 20 متر في 20 متر".

وأتم "هو أنا جنايني!".

ويهدد رئيس الزمالك بفسخ التعاقد مع شركة "برزنتيشن" المالكة لحقوق بث الدوري، حتى يمنع إذاعة مباريات الزمالك على قناة "أون تي في".

ثم قام مرتضى بإزالة اسم فاروق جعفر من على حدائق النادي اليوم السبت.

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فيديو اليوم السابع