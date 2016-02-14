قرية أبو شربان ببنى سويف تشيع جثامين 7 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بحادث تصادم

شيع الآلاف من أهالى قرية أبو شربان التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، جثامين سبعة أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم وشخص من عائلة أخرى بالمركز، فى حادث تصادم على الطريق الدائرى بالقاهرة.

وكانت حالة من الحزن قد خيمت على أهالى قرية أبو شربان بصفة خاصة، وأهالى مركز ببا بصفة عامة، بعد سماع خبر وفاة ثمانية أشخاص منهم سبعة من أسرة واحدة على الطريق الدائرى بالقاهرة.

وكان حادث بشع حدث صباح اليوم، عقب تصادم بين السيارة رقم (ب ج ط 523) بمقطورة رقم (ب ر ص 247) قيادة المدعو كمال الدين محمد علوان (62 سنة- سائق) مقيم بالشرقية، والسيارة رقم (111683 ملاكى- بنى سويف) قيادة المدعو محمد ماهر شافعى حسين (30 سنة- سائق) مقيم ببنى سويف.

دلت التحريات الأولية تبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق الدائرى، وأثناء مرورها بدائرة قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة، توقف قائدها بشكل مفاجئ لتفادى إحدى المطبات الصناعية، مما أدى إلى اصطدام السيارة الثانية به من الخلف.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص من مستقلى السيارة الثانية وهم: فطيم إبراهيم سيد أحمد (47 سنة- مهندس)، وزوجته ولاء محمد نجيب حلمى (32 سنة- ربة منزل)، وأولاده سجدة (12 سنة)، ويوسف (15 سنة)، وسارة (7 سنوات)، وغرام (3 سنوات)، وشقيق زوجته عبدالرحمن محمد نجيب (28 سنة- عامل).