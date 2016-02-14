صوّتي لنجمة "بولييود" الأكثر أناقة برأيك

تشتهر نجمات بوليوود Bolywood بجمالهنًّ وملامحهنّ الجذابة، كما يشتهرن بأناقتهن واطلالاتهن الباهرة والفاخرة ولاسيما على السجادة الحمراء، حيث يخترن تصاميم ملفتة وفساتين مميزة من أشهر دور الأزياء العالمية، حتي أن أسلوبهن اليومي أنيق وعصري، وفي تنافس بين 6 نجمات شهيرات من "بوليوود" Bolywood وهنَّ "أيشواريا راي" Aishwaya Rai، "ديبيكا بادوكون" Deepika Padukon، "كينغان رانو" Kengan Ranaut، "كارينا كابور" Kareena Kapoor، "بريانكا شوبرا" Pryinakna Chopra، و"سونام كابور" Sonam Kapoor صوّتي واختاري النجمة التي تعتقدين أنها الأكثر أناقة وصاحبة الاطلالات الأجمل بعد أن تُشاهدي الصور.

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