توري برتش تقدم مجموعة روبنسون الجديدة

قدمت توري برتش الجيل الجديد من تشكيلة روبنسون لحقائب اليد. هذه الحقيبة المبنية على تراثٍ إستوحته توري من والديها الأنيقين، بادي وريفا روبنسن، تنفرد بشكلها الكلاسيكي وبجاذبية واسعة النطاق. تتميز روبنسون الجديدة، المصنوعة كسابقاتها من نفس جلود السافيانو الأيطالية العالية الجودة والمضادة للخدوش، بطلة أنيقة وحد أدنى من العناصر المعدنية مع بروزٍ متواضع لشعار T.

تحافظ حقيبة Zip tote وهي الطراز المميز في هذه التشكيلة، على وظائفها العملانية مع مساحة داخلية واسعة في الوسط، تسكيرة بسحاب ناعمة، جيب تنظيمية ضرورية للحياة اليومية ومساحتين إضافيتين من الجنبين محكمة بإغلاق مغناطيسي. حقيبة Zip الجديدة التي تأتي بقياسين لموسم ربيع 2016، نحيفة وخفيفة الوزن مما يجعلها مثالية لكل يوم. ستتضمن مجموعة ربيع 2016 أيضا حقيبة كتف بحزامٍ قابلٍ للتعديل، تتميز بفتحتها الأمامية على شكل المغلف. تطل علينا بمجموعة من الألوان النضرة فضلاً عن تفصيلين خاصين: تطريز بنمط متقاطع بخيط الـ French Gray الأنيق، ورسم الماسي الشكل يتضمن ثقوب وتطريز، وهو المفضل لدى توري برتش. المجموعة الجديدة لحقيبة روبنسون متوفرة في محلات توري برتش حول العالم.