إنقاذ مسن احتجزته النيران داخل شقة سكنية فى الساحل دون إصابات

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مسنًا، بعد استخراجه من وسط النيران، التى اشتعلت بالطابق الخامس لعقار مكون من 8 طوابق سكنية فى منطقة الساحل، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بعقار سكنى بالساحل، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات، وتم منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتبين احتجاز مسن بداخل الشقة المشتعلة.

واستعان رجال الإطفاء بسلم هيدروليكى، وتم استخراجه من وسط النيران، وأجرى رجال الإسعاف كشفًا طبيًا له أظهر عدم إصابته بأى حروق، وبذل رجال الإطفاء مجهودًا كبيرًا حتى تمت السيطرة على الحريق دون معرفة أسبابه.