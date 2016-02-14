محمود عبد الراضى : عودة سجناء قسم الحوامدية لمحبسهم عقب تلقيهم العلاج

قال الزميل محمود عبد الراضى، نائب رئيس قسم الحوادث بـ"اليوم السابع"، إن جميع السجناء بقسم الحوامدية بخير، وتلقوا العلاج اللازم داخل المستشفى عقب إطلاق غاز مسيل للدموع عليهم بعد محاولاتهم الهرب.

وأَضاف نائب رئيس قسم الحوادث، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" على قناة ten، أن مشاجرة اندلعت داخل حجز قسم الحوامدية بين عدد من المتهمين، حيث استغل عدد منهم ظروف المشاجرة، وكسروا الباب الداخلى للحجز وخروج إلى الطريق المؤدى إلى باب الحجز الرئيسى فى محاولة للهرب، مما دعا القوات إلى إطلاق محدث صوت للسيطرة عليهم ومنع هروبهم إلا أنهم لم يخنعوا وانتزعوا باب الحجز الرئيسى وتدافعوا للخروج، وعلى الفور، قامت القوات بغلق باب القسم الرئيسى وإطلاق عبوة غاز أمام باب القسم لمنع هروبهم.

وتابع، "عبد الراضى"، أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليهم وإيداعهم بمحبسهم وأسفر ذلك عن إصابة المتهم محمد كمال إمام المحبوس على ذمة القضية رقم 616 / 2016 فى قضية حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، بكدمات متفرقة بالجسم ، حيث تم نقله إلى المستشفى وتوفى عقب وصوله، كما أسفرت الواقعة عن إصابة 17 آخرين بحالة اختناق وضيق بالتنفس، تم نقلهم للمستشفى وتلقوا العلاج اللازم وعادوا لمحبسهم.

>