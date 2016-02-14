أمين شرطة يقتل زميله برصاصة خطأ خرجت من سلاحه الميرى بالقاهرة

أنهى أمين شرطة حياة زميله برصاصة خرجت بطرق الخطأ أثناء عبثه بسلاحه فى مكان عمله بشرطة النجدة بالقاهرة حرر محضرا بالواقعة ونيابة الزاوية الحمراء التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمود خلاف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بوصول أمين شرطة جثة هامدة إلى مستشفى مصاب بطلق نارى أودت وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه كان فى مكان عمله وبرفقة زميله الذى كان يعبث بسلاحه الميرى فخرجت رصاصة بطريق الخطأ أودت بحياته تم تحرير محضرا بالواقعة وباشرت نيابة الزاوية الحمراء التحقيق.

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