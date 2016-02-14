ضبط عاطل بحوزته 200 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه بقنا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بإشراف اللواء أحمد الخولى ورئاسة المقدم مروان العيسوى من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه بقنا.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد بقيام "محمد.ر.م.ع" 20 سنة عاطل، بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

وأعد كل من المقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر ضباط الإدارة كمينا له، وتم ضبطه حال قيامه بترويج الأقراص المخدرة، وعثر بحوزته على 200 قرص مخدر ومبلغ مالى.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.