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بائع يلاحق لصّين ويستعيد منهما 440 ألف درهم

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بائع يلاحق لصّين ويستعيد منهما 440 ألف درهم بائع يلاحق لصّين ويستعيد منهما 440 ألف درهم

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي   قضية اتهام آسيويين بالاعتداء على ثالث من جنسيتهما، وسرقة 440 ألف درهم منه في الطريق العام بينما كان متوجهاً إلى أحد البنوك في منطقة ديرة لإيداع المبلغ العائد لجهة عمله.

وجاء في تفاصيل القضية أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بقضيب حديدي، أصيب على إثرها بعدة اصابات قبل أن يتمكنا من سرقة حقيبة الأموال والهرب من المكان، إلا أن بائعاً آسيوياً تمكن من استعادة المبلغ منهما بعدما لاحقهما بموجب علمه بحادثة السرقة، واشتباهه بهما عندما مرا بسرعة من أمام محله وبحوزتهما الحقيبة.

ودلت التحقيقات أن البائع تيقن من أن الشخصين اللذين مرا من أمام محله هما المتهمان، بعدما شاهد المجني عليه ملقى على الأرض نتيجة الإصابات التي لحقت به من الاعتداء، وكذا بعدما علم بأنه تعرض للسرقة، ليسارع على الفور إلى اللحاق بهما، إلى أن تمكن من الإمساك بأحدهما داخل أحد الأزقة، وضبطه إلى حين حضور الشرطة، مع التحفظ على الحقيبة التي تمكن من استعادتها كذلك، فيما القي القبض على المتهم الهارب في مطار دبي بعد ساعات من تنفيذ الجريمة.

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