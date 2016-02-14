7.6 مليارات درهم ميزانية هيئة الطرق والمواصلات في 2016

كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن إجمالي الموازنة المعتمدة لنفقات الهيئة في عام 2016 بلغ سبعة مليارات و609 ملايين درهم، وتقدر الموازنة التشغيلية للهيئة بنحو ثلاثة مليارات و913 مليون درهم، فيما تقدر موازنة مشاريع البنية التحتية بنحو ثلاثة مليارات و696 مليون درهم.

وقال الطاير، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة لهذا العام تبلغ قرابة سبعة مليارات و500 مليون درهم، بزيادة قدرها 14% عن موازنة عام 2015، مشيرا إلى أن الموازنة المعتمدة للمشاريع الإنشائية البالغ قيمتها ثلاثة مليارات و696 مليون درهم سيتم تخصيصها لتنفيذ قرابة 55 مشروعا، منها 12 مشروعاً جديدا في قطاع الطرق، إضافة إلى استكمال تنفيذ 43 مشروعا جاري العمل فيها حاليا.

> وأضاف: إن 37% من الميزانية سيتم تخصيصها لمؤسسة القطارات، و31% لمؤسسة المرور والطرق، و10% لمؤسسة المواصلات العامة، و4% لمؤسسة الترخيص و18% للقطاعات الداعمة في الهيئة.

وأوضح الطاير، أن هيئة الطرق والمواصلات ستقوم في العام الجاري 2016 ، باستكمال العديد من المشاريع الإنشائية التي تقوم بتنفيذها حالياً، وتنفيذ عدد آخر من المشاريع الجديدة، ومن أهم المشاريع التي سيجري استكمالها في العام الجاري مشروع قناة دبي المائية الذي سيتم إنجاز جميع مراحلة في نهاية العام الجاري، ومشروع متحف الاتحاد، ومشروع تحسينات تقاطع وافي، ومشروع تطوير تقاطع شارعي أم الشيف ولطيفة بنت حمدان مع شارع الشيخ زايد، مشروع تطوير تقاطعات شارع مطار دبي الدولي، ومشروع محور الشندغة، ومشروع تحسينات شارعي الوصل وجميرا، ومشروع تحسينات مداخل شارع العوير والمدينة العالمية، ومشروع مسارات الدراجات الهوائية ومضامير الجري في أماكن متعددة في دبي، أما أهم المشاريع الجديدة فهي مشروع توسعة طريق لطيفة بنت حمدان، ومشروع الطرق الموازية، ومشروع تحسينات التقاطع السابع في شارع الشيخ زايد، والمرحلة الثانية من مشروع تحسينات شارع سيح السلم.