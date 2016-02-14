كيف تحافظين على نضارة بشرة طفلك

في كثير من الأحيان قد يهمل طفلك أو تهملين أنت الاعتناء ببشرته جيداً، مع أنَّ البشرة هي عنوان الصحة الجيِّدة، فأي خلل يحدث داخل الجسم يظهر عليها، إن كان في ملمسها أو نضارتها أو صفائها، وهي أيضاً تحمي الجسم من دخول العدوى المختلفة إليه، وبالتالي فإنَّها تحمى الطفل من المرض. واعتناء الطفل ببشرته منذ صغره سيضمن حمايته من الأمراض الجلديَّة المختلفة ومن التجاعيد.

«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتور محمد قشمر، متخصص في التجميل والجراحات الجلديَّة بالليزر، ليطلعنا على أهم النصائح التي لا بد لأطفالنا معرفتها.

بداية يوضح الدكتور محمد أنَّه يجب تعليم أطفالنا أموراً عديدة منها:

كيفيَّة الحفاظ على البشرة:

- الحفاظ على نظافة البشرة.

- شرب الماء بوفرة.

- الحصول على قدر كافٍ من النوم.

- ترطيب البشرة.

- الاهتمام بتناول الغذاء الصحي.

- استخدام الواقي من الشمس.

• عادات خاطئة تؤثر سلباً في البشرة:

- النظام الغذائي الخاطئ، يجب التأكد من أنَّ كل ما تأكله صحي إذا كنت ترغب بالحفاظ علي بشرتك متجدِّدة وحيويَّة.

- استخدام معقِّمات اليدين باستمرار.

- الاستحمام أكثر من مرَّتين في اليوم.

- الأفراط في التعرُّض للشمس، وهو من أكثر العوامل المباشرة، التي تؤثر في مادَّة الكولاجين الطبيعيَّة الموجودة، وتؤدي إلى ظهور تجاعيد العين بسرعة بسبب التعرُّض لأشعة الشمس الضارة، خاصة في فصل الصيف.

- عدم تناول الفاكهة والخضراوات.

- التوتر أحد أسباب ظهور تجاعيد الوجه.

• أطعمة تحفِّز على نضارة البشرة:

- الفواكه والخضراوات الاستوائيَّة لما يوجد بها فوائد مضادات الأكسدة في العناية بالبشرة.

- الاكثار من شرب الماء كل يوم مفيد للصحة لضمان ترطيب الجسم والبشرة.

ـ المكسرات، الشاي الأخضر، الأسماك وبالتحديد أوميجا 3، من أهم الأطعمة التي تحافظ على نضارة البشرة.

• أطعمة غير صحيَّة لها تأثير ضار على صحة بشرتك:

ـ أفراط الملح في الطعام يتسبب في العديد من المخاطر الصحيَّة ومن أهمها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المختلفة. لذا ينبغي الحدُّ من تناول الأطعمة الغنيَّة بالأملاح خلال نظامك الغذائي.

ـ الاكثار من المشروبات الغنيَّة بالكافيين، كالقهوة والشاي الأسود، التي تعمل على سرعة شيخوخة البشرة.

ـ الأطعمة المقليَّة أصابع البطاطس المقليَّة وغيرها لاحتوائها على الدهون المتحولة التي تساعد على تراكم الدهون داخل الجسم، وبطء الدورة الدمويَّة يتسبب في انسداد مسام البشرة وتراكم البكتيريا، ما يؤدي لظهور حبِّ الشباب والبثور.

ـ السكريات لأنَّها تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى البكتيريَّة، التي تتسبب في ظهور حبِّ الشباب على البشرة، كما أنَّها تؤثر أيضاً في عمليَّة الهضم فتؤثر بشكل عكسي على البشرة.

ـ الأطعمة التي تزيد من نسبة السكر في الدم مثل الأطعمة النشويَّة، كالخبز الأبيض، والمعكرونة، لأنَّه تناولها بنسب كبيرة يزيد من تضرُّر البشرة.

ويضيف قشمر أنَّ الطفل ما بين عمر 10-13عاماً يكون مستقبلاً جيِّداً لأي معلومة، وتصبح من قناعته الشخصيَّة، لذا يجب تعليم الأطفال أهم الخطوات التي لا بد الاهتمام بها، والمحاذير التي يجب الابتعاد عنها، لذلك يجب الحرص على عمل دورات توعويَّة للأطفال لمعرفة المزيد عن بشرتهم وتتضمن:

ـ تعريف الطفل مم تتكون البشرة.

- كيفيَّة الحفاظ على البشرة بخاصية الكريستال.

ـ توضيح مخاطر التاتو ومن أهم أضراره:

- أصابه البشرة والجسم بتورم.

- آثاره السيئة على البشرة، وما هي الأضرار الناتجة عند ازالته.