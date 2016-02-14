رئيس كوستاريكا يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل فخامة الرئيس لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا امس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك لبحث علاقات الصداقة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.. كما بحث الجانبان العلاقات السياسية والثقافية والإقتصادية المشتركة وأوجه تطوير وتعزيز آفاق هذه العلاقات بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي في شتى المجالات المختلفة.

وأعرب فخامة لويس غييرمو سوليس ريفيرا عن سعادته بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجمهورية كوستاريكا.. مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس الحرص المشترك لقيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.. متمنيا أن تثمر الزيارة عن مزيد من التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وأكد فخامته سعي بلاده إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات بالشكل الذي يخدم مصالح الجانبين.. مشيدا بمسيرة التطور والنماء التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم علاقاتها الثنائية مع جمهورية كوستاريكا وتنميتها وزيادة الاستثمارات.. بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب سموه عن تطلعه وطموحه للمزيد من التعاون في المجالات كافة ومواصلة تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات مع جمهورية كوستاريكا لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.

وتم على هامش اللقاء عقد مؤتمر صحفي بين فخامة الرئيس الكوستاريكي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.