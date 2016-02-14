جدول تغذية الرضيع

ماذا أطعم رضيعي علماً بأن منطقة الشرق الأوسط وبسبب انخفاض الاهتمام برعاية الأم الحامل والمرضع، فهي تشذ عن باقي المناطق، حيث التوصيات بإطعام الرضيع بدءاً من الشهر السادس، ولكن بسبب افتقار الأم للتغذية المناسبة فإن التوصيات بإدخال الطعام للرضيع بدءاً من الشهر الرابع تكون مشددة بالنسبة للأطفال، إضافة لحليب الأم أو الرضاعة الصناعية.

الدكتور محمد أبو داوود وضع الجدول التالي لتغذية الرضيع لأمهات "سيدتي نت"

الشهر ونوع الغذاء

من الشهر الرابع: يضاف الأرز المطحون أو المهلبية، يكون غير صلب وغير محلى كثيراً على شكل ملعقة كل مرة في اليوم.

من الشهر الخامس: نبدأ بإضافة صفار البيض مع السيريلاك، ويكون مسلوقاً جيداً ومهروساً بالماء، ثم يضاف السيريلاك، ونستمر بإعطاء الأرز المطحون المطبوخ مثل المهلبية.

من الشهر السادس: مع حليب الأم أيضاً نضيف الخضار المهروسة بعد سلقها كوجبة غداء، وتقدم له وهو جائع إضافة لحليب الأم، وينوع بالمهلبية والسيريلاك أيضاً.

من الشهر السادس حتى الثامن: إضافة لحليب الأم يقدم صفار البيض أيضاً مع الفواكه المضروبة بالخلاط مع السيريلاك.

من الشهر الثامن حتى التاسع: يقدم له لحم بقر أو غنم مطبوخاً جيداً، ونزيل منه الجلد والدهن ويطهى أو يشوى ويفرم جيداً، ولا ننسى الفواكه كعصير كوكتيل ووجبة سيريلاك.

من الشهر العاشر حتى السنة: حليب الأم إضافة إلى قطع من السمك المهروسة، ونقدم له الخبز الطري والخضر المطهوة على البخار بجميع أنواعها، إضافة للسيريلاك ونستمر في إضافة الوجبات السابقة.

ملاحظة: العسل واللبن لا يقدمان إلا بعد أن يكمل عامه الأول.