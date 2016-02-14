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معالجة حادثة تسرب غازي في حقل فتح بدبي

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معالجة حادثة تسرب غازي في حقل فتح بدبي معالجة حادثة تسرب غازي في حقل فتح بدبي

أعلنت شركة دبي للبترول في بيان لها اليوم  حدوث تسرب للغاز في حقل فتح البحري في مياه دبي الإقليمية بتاريخ 11 فبراير 2016 وان الوضع مستقر حاليا و باشرت الشركة عملياتها المعتادة في الحقل بعد إشعال التسرب الغازي بصورة آمنة و تحت السيطرة امس.

وقالت الشركة في بيانها أن مصدر الغاز المتسرب تم تحديده في منطقة شهدت حريقا في 1975 والذي تم حله بصورة آمنة في حينه.

ويذكر أن الشركة ليس لها نشاط إنتاجي أو منشآت أنابيب خطوط انابيب في المنطقة أو حولها في الوقت الحاضر.

وقال البيان  انه  بعد  الحادثة تقرر اخلاء  الأشخاص غير المقيمين من أقرب بنية تحتية كإجراء احترازي وحفاظا على سلامة العمليات من خلال حماية الأفراد والبيئة فقد اتخذ قرار بإشعال التسرب الغازي.

وتمت عملية الإشعال بصورة آمنة وبطريقة تحت السيطرة في 12 فبراير والوضع مستقر حاليا وباشرت دبي للبترول عملياتها المعتادة في حقل فتح.

 

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