بلدية دبي :لا خطورة في ارتداء الأحذية المضيئة

أكدت بلدية دبي أنه لا صحة لوجود معلومات من جهات رسمية محلية أو عالمية معتمدة تفيد بوقوع مخاطر على صحة مرتدي الأحذية المضيئة، تسبب شحنات كهربائية في الرأس.

واوضحت البلدية، في حسابها الرسمي على "تويتر"، "تم التواصل مع هيئة الصحة بدبي و أفادوا بعدم ورود أي حالات لإصابات متعلقة بهذا النوع من الأحذية، مشيرة الى أنه لا دليل علمياً به لتلك الادعاءات، ولا صحة في تسبب الحذاء بدخول 17 حالة إلى المستشفى بسبب الشحنات الكهربائية الناتجة عن ارتدائه.

واضافت رداً على إشاعة متداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية بخصوص "خطورة الأحذية المضيئة على صحة مرتديها والحوادث المعلقة بارتداء هذا الحذاء إن وجدت"،هذا لا يعني بالضرورة أن المنتج خطير، فمن الممكن أن يكون صنف معين فيه عيب تصنيعي و في هذه الحالة يتم سحب المنتج المعيب فقط، كما أن إساءة الاستخدام أو عدم إتباع إرشادات السلامة سبب رئيسي في وقوع الحوادث".

ونوهت البلدية بإتباع إرشادات السلامة و الاستخدام المرفقة مع المنتج، واستخدام الشاحن المناسب بحسب توصيات المصنع، الحذاء يحتوي على بطارية شبيهة ببطاريات الهواتف النقالة، ويجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالمحتويات الداخلية للحذاء ، بالإضافة الى الفحص الدوري للحذاء نظرياً للتأكد من سلامته ، و التخلص منه في حالة التلف أو الشك في وجود أجزاء قد تسبب أضراراً .

ودعت البلدية الى تحرى الدقة من صحة الأخبار و أن تكون صادرة عن جهات رسمية محلية أو عالمية معتمدة قبل تداولها و نشرها.