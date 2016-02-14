الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا على بعض المناطق وسرعة الرياح الشمالية الغربية تكون خفيفة إلى معتدلة وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على مناطق متفرقة ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة .

حركة الرياح : شمالية غربية - شمالية / 15 - 30 كم/ساعة على اليابسة ، شمالية غربية 20 - 35 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. متوسط .. بارتفاع قدم الى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن 3 الى 4 و 5 أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة ودقيقتين وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق صباحا .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 22 13 85 45 .

> دبي 23 14 80 45 .

> الشارقة 22 12 85 45.

> عجمان 22 11 80 40.

> أم القيوين 22 12 85 45 .

> رأس الخيمة 23 10 90 40 .

> الفجيرة 24 17 85 30.

> العين 23 11 85 40 .

> ليوا 21 12 90 45 .

> الرويس 21 15 75 55 .

> السلع 21 14 80 55.

> دلما 22 14 85 60 .

> طنب الصغرى 19 15 80 55 .

> طنب الكبرى 19 15 80 55 .

> أبوموسى 19 15 75 55.