النجوم يكشفون أطرف المواقف التي تعرضوا لها بسبب الحب

أجمل مشاعر الحياة هو الحب وأنقى مشاعر الحب البريء تأتي في الطفولة. وتظل ذكرياتها راسخة في الذهن للأبد ولا يمكن أن تنسى. "سيدتي" تستعيد مع مجموعة من النجوم أهم ذكرياتهم مع الحب في الطفولة والمرحلة الحالية وأجمل الهدايا التي تلقوها في يوم الحب ولمن يقولون "أحبك".

أمال ماهر

في البداية، روت الفنانة آمال ماهر قصة طريفة تعرضت لها وهي صغيرة حيث رأتها والدتها وهي تسير مع طفل آخر. ثم، وجدت في حقيبتها المدرسية رسالة غرامية مما كان سبباً في تلقيها «علقة» ساخنة. وتقول آمال وهي تضحك بشدة على هذا الموقف: «لا أنسى هذه «العلقة». كنت أسير مع صديق لي في المدرسة بعيداً عن وقت الدراسة ورأتني والدتي. فغضبت بشدة وقامت بتفتيش حقيبتي المدرسية لتفاجأ برسالة غرامية منه فتلقيت «علقة» ساخنة لا أنساها إلى الآن».

وعن كلمة «أحبك» قالت آمال ماهر: «بالتأكيد، عمر (ابنها) ليس بحاجة أن يسمعها لأني تعديت مرحلة الحب معه. كما أود أن أقول أحبك لشخص عزيز عليّ جداً بدون ذكر أسماء».

أما أفضل الهدايا التي تلقتها في يوم الحب فقالت: «باقة ورد جميلة جداً. وأنا أعشق الورد؛ لأني أرى أنه الأسمى في التعبير عن الحب. بالتأكيد، أنا كأي امرأة أحب الهدايا القيمة والثمينة ولكن الورد له مكانة خاصة عندي».

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هاني رمزي

هاني رمزي يؤكد أنه كان شقياً إلى حد كبير وهو صغير، إلا أنه لم يخرج أبداً عن الآداب ولم يتصرف بطريقة غير مقبولة تجعله عرضة لموقف محرج أو عقوبة. ولكنه مثل أي شاب كان يحب ويحاول إرضاء من يحبها والوصول لقلبها. اليوم، باتت كل تلك الأمور مجرد ذكريات. وقال هاني: «الحب الحقيقي هو حبي لزوجتي التي أشعر بسعادة كبيرة وأنا إلى جوارها، وأحرص أن أجعل من يوم الحب مناسبة سعيدة. وكل يوم حب له هديته. وزوجتي لا تحب المغالاة في الهدايا».

نادر أبو الليف

المطرب نادر أبو الليف كانت له وجهة نظر هامة حيث قال «إن كلمة أحبك يجب أن تقال بنية صادقة وألا يقولها الشخص للوصول إلى غرض سيئ. ويجب أن يراعي الله في بنات الناس لأن الحياة سلف ودين وكما يفعل سيحدث له في المستقبل». وقال أبو الليف: «الحب مشاعر صادقة وجميلة ويجب على كل رجل أن يغضّ البصر حتى يشعر بالسعادة مع زوجته» وأضاف: «الحمد لله، أشعر أني أعيش كل يوم مع زوجتي وكأنه يوم حب».

أحمد زاهر

أما الفنان أحمد زاهر فيقول: «أهم حب في حياتي هو حبي لزوجتي وبناتي. وهنّ من أقول لهنّ أحبكنّ طوال الوقت وكل يوم هو يوم حب مع زوجتي. أحمد الله على وجودها في حياتي؛ لأن بيننا تفاهماً كبيراً ولها دور مهم جداً في استقرار حياتي. هي تحب الورد جداً. لذا، هو من أفضل الهدايا التي أحرص على إهدائها لها».

رامي وحيد

أما الفنان رامي وحيد فكانت له تجربة مختلفة في الحب كانت سبباً في حمله لحقيبة ثقيلة جداً. وعن ذكرياته في الحب يقول رامي: «كنت أحب صديقة لي في المدرسة أيام الابتدائي وكنا نعيش قصة الحب طوال أيام الدراسة. أما في الإجازة فكان كل منا ينسى الآخر». وعن أصعب المواقف معها قال: «كنت أنتظرها يومياً لأصطحبها إلى منزلها. وكنت أقوم بحمل حقيبة المدرسة الخاصة بها. وكانت ثقيلة جداً إضافة إلى حقيبتي». وأضاف ضاحكاً: «فعلاً، الحب «بهدلة». وعن كلمة أحبك فيقولها رامي لوالدته كما سيقوم بشراء هدية يوم الحب لها عبارة عن جاكيت.

مادلين طبر

مادلين طبر من أكثر الممثلات الرومانسيات لكنها لم تكشف الكثير من التفاصيل حول قصص الحب التي عاشتها وتقول مادلين: «لكل قصة حب جمالها ومشاكلها. كل شيء يمر، وتبقى الذكريات الجميلة التي تخلد في الذهن ونشعر بسعادة عندما نتذكرها». وأضافت مادلين: «أن الحياة صحراء بدون حب، وأن الحب هو أهم شيء في الحياة». وفي جملة غامضة قالت مادلين: «أقول أحبك لمن يعرف أني أحبه». أفضل الهدايا التي تلقتها مادلين هي سلسلة من الذهب مرصع عليها اسمها بالألماس قالت عنها مادلين: «أحب هذه الهدية كثيراً وأعتبرها من أفضل الهدايا التي تلقيتها في يوم الحب».

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عمرو محمود ياسين

الفنان عمرو محمود ياسين قال: «الجميل في قصة الحب التي عشتها أنها القصة الأولى والأخيرة في حياتي لأنها تكللت بالزواج من حب عمري». وعن قصة حبه يقول عمرو: «بدأت قصة حبي خلال الدراسة حيث أحببت فتاة ولم أجرؤ في البداية على الاعتراف لها بمشاعري. ولكني تجرأت وعبرت لها عن حبي وظلت قصة حبنا تكبر حتى تكللت بالزواج». ويضيف عمرو: «أقول أحبك لزوجتي الغالية ولأسرتي وأتمنى لهم جميعاً دوام العافية والسعادة».

وعن هدايا يوم الحب يقول عمرو: «أترك الأمور لظروفها ولكني أحرص على ألا يمر هذا اليوم بدون لمسة رومانسية».

ملكة جمال الأردن زينة العلمي

ملكة جمال الأردن زينة العلمي قالت: «هناك موقف طريف تعرضت له وأنا صغيرة، حيث كان هناك صديقان لي يحبانني وكادا يتشاجران بسببي لولا أني علمت بالأمر وأخبرتهما أن كل واحد منهما مجرد صديق بالنسبة لي، ومرت القصة بسلام بدون أي مشاكل. وعن أفضل الهدايا التي تلقتها في يوم الحب قالت زينة: «تلقيت سلسلة عليها صورة لي وكنت أحب هذه الصورة كثيراً وأحببت السلسلة جداً. وأقول كلمة أحبك لكل جمهوري الذي يتابعني ويدعمني دائماً».

ميرفت وجدي نجمة «ستار أكاديمي»

أما المطربة ميرفت وجدي نجمة «ستار أكاديمي» فقالت إن هناك مشكلة حدثت لها بسبب الحب عندما كانت في السادسة عشر من عمرها. إذ كانت تعيش قصة حب مع زميل لها في الدراسة. وقالت ميرفت: «بعد نهاية يوم دراسي، فوجئت به أمام المدرسة وخرجنا معاً وظللنا نسير في الشوارع لفترة، ثم وجدت والدتي أمامي وكادت تحدث كارثة لولا أن اعتذر لها صديقي ووعدها أن هذا التصرف لن يصدر منه مرة أخرى. وأفضل هدية تلقتها في يوم الحب قالت ميرفت: «كانت صندوقاً مليئاً بالإكسسوارات التي أعشقها وكنت سعيدة جداً بهذه الهدية». وبمناسبة يوم الحب أقول أحبك لأمي وإخوتي وأتمنى أن يحفظهم الله لي ويبارك لي فيهم».

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