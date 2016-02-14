لماذا قبّل محمد عبده يد أنغام في ثاني حفلات مهرجان "فبراير الكويت "؟

تواصلت فعاليات مهرجان "فبراير الكويت" الذي تنظمه روتانا بالتعاون مع مركز عبد الله الرويشد للعام الثاني على التوالي. ومساء الجمعة كان الجمهور على موعد مع ثاني الحفلات الغنائية حيث اجتمع "فنان العرب" محمد عبده والنجمة المصرية أنغام.

أطلت أنغام على وقع تفاعل جماهيري كبير بأغنية "عمري معاك"..وقالت لهم:"وحشتوني جداً". ليردّ عليها الجمهور قائلاً " الصوت" (أي أنهم لا يسمعون صوتها) .فقالت أنغام "الناس تشتكي مش سامعين كويس ". ويتم إصلاح الصوت حينها ، فغنت "عمري معاك "مع الجمهور ومضت أنغام في وصلتها ب( اهي جت ) ، ومن ألبومها الأخير ذي البصمة الطربية، انتقت النجمة المصرية أغنية ( في اتجاه واحد ). وكانت أنغام حريصة على أن تغني صولو من وقت لآخر لعلها أرادت أن تلقي باللوم على هندسة الصوت بطريقة غير مباشرة ، ثم اختارت لجمهورها أغنية ( بين البينين ) وتوقفت لثوان لتتحدث مجدداً عن الصوت قبل أن تهدي جمهورها أغنية ( أنا ساندة عليك ). واستعادت النجمة الماضي بكامل بهائه وخاطبت الحضور قائلة " أنتم جمهور صعب إرضائه ، سميع وأشعر أنني في امتحان صعب سأحاول أن أرضيكم قدر الإمكان "

واستمرت في وصلتها لتقدم واحدة من أغنياتها الخليجية " خلي بكره " وبمرور الوقت ازداد تفاعل الجمهور مع أنغام التي قدمت أغنية ( حتة ناقصة) ولبت الفنانة المصرية طلب جمهورها وشدت ب ( اكتبلك تعهد ) وهي واحدة من أنجح أغنيات ألبومها الأخير. وتحدثت أنغام عن ذكرياتها مع الكويت وتعاونها الأول في الخليجي مع الملحن سليمان المُلا والشاعر ساهر في أغنية " شكرا " وأدتها وكأنها المرة الأولى التي تشدو بها وحلقت أنغام في سماء الرومانسية مع الحضور بأغانيها القديمة والجديدة ملبية طلبات الجمهور ،وحرصت على تلبية طلبات جمهورها حتى إن كانت غير مدرجة ضمن برنامج الحفل فغنت ( اشكي لمين ) والتي سبق وأن قدمها مواطنها الفنان محمد منير ، ثم ودعت أنغام جمهورها على وقع أغنية ( سيدي وصالك ).

"ديو" محمد عبده وأنغام

أما فنان العرب محمد عبده فاستهل وصلته بأغنية ( كلك نظر ) على وقع أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد ، أبو نورة الذي تجاوز الستين من عمره، مازال يحتفظ بصوت شاب في العشرينات عندما يغني (ولهان) ينتزع الآهات ،أما الأغنية الثانية في جدول "فنان العرب" خلال تلك الأمسية فكانت ( خلي البساط احمدي ).

وتفاعل الجمهور مع ابو نورة عندما شرع في أغنية ( أنت معاي) وما هي إلا دقائق حتى كشف فنان العرب عن "الديو" الذي يجمعه وأنغام لتعود الأخيرة للمسرح مجدداً ويتشاركان أغنية ( أنت محبوبي) في حوار طربي استثنائي يروي ظمأ كل متعطش للكلمة الأصيلة واللحن العذب والإحساس الصادق ليختتم "الديو "بقبلة على يد أنغام وسط ردة فعل جميلة من الجمهور ، ويستكمل أبور نورة وصلته محافظاً على حضوره ومدعوماً بتفاعل الجمهور ليغني ( ما تمنيتك) وما أن شرع في كلمات ( مجموعة إنسان ) حتى سبقه الجمهور في غنائها واستثمر النجم السعودي حالة الاستنفار ليقدم (أحوال). أبو نورة "ملك المسرح" يعرف متى يضرب على وتر المشاعر ليطرب القلوب وينتقي من أرشيفه الثري عدة أغاني وسط تفاعل الجمهور ووصل "فنان العرب" إلى الجزء الأخير من وصلته الذي خصصه إلى اختيارات الجمهور وقدم له ( اختلفنا ) ويعقبها بــ (ايوه).

لقطات

-كانت أنغام تغني وهي منتشية متجاوزة كل ما حدث من صدور ضبط وإحضار ضدها بسبب قضيتها مع جدة إبنها عبدالرحمن.

-عدد من الحاضرات رددن لأنغام i love you وكانت أنغام تضحك.

- أبناء "فنان العرب" بدر وعبدالرحمن حضروا الحفلة.

-لبى "فنان العرب" وأنغام العديد من الأغاني والتي لم تجر عليها البروفات وذلك بناء على طلب الحضور.

- وصل عدد الحضور إلى 90% وتنوع ما بين الكويتي والسعودي والخليجي والمصري.