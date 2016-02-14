كونتورينغ القلوب على يوتيوب لـ مكياج يوم الحب

إذا كنت تحبين تقنية الكونتورينغ وتشاهدين فيديوهات آخر صيحات الكونتورينغ على يوتيوب، فإن نصيحتنا لك هي متابعة هذا الفيديو الجديد، الذي يعتبر مناسباً ليوم الحبّ، عبر تحديد الوجه برسم القلوب المختلفة الألوان.

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لتغطية كاملة للوجه، ننصحك برسم الكونتورينغ على شكل قلوب كاملة. أمّا إذا كنت تبحثين عن تأسيس طبيعي للبشرة فارسمي القلوب على شكل نقاط متقطعة.

بعد ذلك، عليك خلط ومزج الرسومات؛ وذلك باستخدام أطراف الأصابع. تأكدي من إضافة المزيد من الألوان إلى العيون وعظام الوجنتين، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

أما بالنسبة إلى العينين، فيمكنك رسم قلوب بالظلال اللامعة لمكياج عيون لافت، حيث يمكن لـ شكل الشفاه أن يتحول إلى قلب مشرق بالأحمر.



تابعي الفيديو، واكتشفي خطوات مكياج القلوب المناسب ليوم الحب

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