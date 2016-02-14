خالد زكي يحتفل بزفاف نجله وسط كوكبة من النجوم

احتفل مساء أمس الفنان خالد زكي بزفاف نجله، في حفل أقيم في القاهرة.

وقد حضر الحفل، الذي أحيته الراقصة دينا، عدد كبير من الفنانين، منهم فيفي عبده، التي عادت إلى زيادة وزنها من جديد، وغازلت الراقصة دينا، وشاركتها الرقص في الحفل.

ومن الفنانين الذين حضروا الزفاف: منة فضالي وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي ووفاء عامر وهالة صدقي وعزت العلايلي ونيرمين الفقي وسمير غانم ومصطفى قمر وزوجته وابنه والشقيقتان مي سليم ودانا حمدان ورياض الخولي ودنيا عبد العزيز وغيرهم...حيث كان في استقبالهم خالد زكي وزوجته.

استمرّ الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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