بالصور: تكريم كارول سماحة ووليد توفيق وسميرة سعيد في مصر

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل؛ تصوير ــ شريف عبد ربه

تتابع "مهرجانات الرواد للتكريم" التي تنظّمها الإعلامية ماريا معلوف مسيرتها عبر تخصيص دورتها الثانية لمصر، حيث أقيم حفل حاشد في أكبر فنادق القاهرة، كرّمت فيه نخبة كبيرة من الشخصيات والرواد من مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفنية من مصر والوطن العربي.

"مهرجانات الروّاد للتكريم" هي مناسبة سنوية تنظمها "جريدة الرواد"، التي أسّسها بشارة مارون في عام 1932، وتكمل الإعلاميّة ماريا معلوف مهمتها اليوم.

افتتحت معلوف السهرة بكلمة، رحبّت بها بالحضور، وأشادت بالانجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتّاح السيسي، وأكدت بأن الهدف من إقامة هذه الدورة في مصر هو تعزيز أواصر الروابط العربيّة، مشيرة إلى أنّ وجهة مهرجانات الرواد في دورتها المقبلة ستكون إحدى الدول الخليجية الشقيقة من أجل تسليط الضوء على روادها في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والإنسانية...

ومن أبرز السياسيين المصريين الذين تمّ تكريمهم وزير الثقافة حلمي النميم، ووزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ووزير السياحة هشام زعزوع، ومحافظ جنوب سيناء خالد فوده، ومحافظ الإسكندريّة محمّد عبد الظاهر، والنائب سحر طلعت.

كما كرم المهرجان نخبة من أبرز رجال الأعمال وهم: فهد الحمّادي، وأحمد أبو هشيمة، وشريف خالد، ومحمد بوكر، وعريان فهيم، والدكتور عبد الله البيّاع، ومحمد عبد ربه، إضافةً إلى سيدة الأعمال رباب عبد العاطي.

كما تمّ تكريم الناشطة السعوديّة كوثر الأربش، والشاعرة السعوديّة سارة الهاجري، ومصمّمتي الأزياء منى المنصوري، وبسمة السلطان.

وعلى الصعيد الفني، كرّم المهرجان نخبة من أهم النجوم في العالم العربي، وهم وليد توفيق، ومدحت صالح، وكارول سماحة، وداليا البحيري، وسميرة سعيد.

واستطاع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، الذي كرم العام الماضي، أن يضيف مناخاً من المرح إلى المناسبة، وقدم بنفسه على المسرح المطرب وليد توفيق، كما حضرت الممثلة القديرة صفية العمري و نيرمين الفقي.

يُذكر أن لجنة "مهرجانات الرواد للتكريم" تألفت من الإعلاميّة ماريا معلوف، والشيخة الدكتورة هند القاسمي، والوزير اللبنانيّ محمّد رحّال، والإعلاميّة المصريّة بوسي شلبي، والمنتج الدكتور عادل حسني، والفنّان عبد الله بلخير، والنائب اللبناني مصباح الأحدب، والوزير اللبناني إيلي ماروني، ورجل الأعمال السعوديّ تركي العُتيْبي، والفنانة ريدا بطرس، والفنان غسان الرحباني، ومدير العلاقات العامّة في مجلّة مرآة الخليج إيهاب محمد، والسفير المصري حمد صالح.

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