تشارليز ثيرون شاهدت أول مشهد ساخن في السابعة، و كايت بلانشيت في الثامنة

كشفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون (Charlize Theron) عن أن أول مشهد جنسي شاهدته كان في السابعة من عمرها، وما زالت تتذكره جيداً، فيما كشفت الممثلة كايت بلانشيت (Cate Blanchett) عن أنها شاهدت أول مشهد جنسي عندما كانت في الثامنة من عمرها، وشعرت حينها أنها ترغب في تجربة ذلك.

وقالت ثيرون (40 عاماً)، في مقابلة مع مجلة "W: "أول مرة شاهدت فيها ذلك، عندما كنت طفلة صغيرة، ولا تزال راسخة في ذاكرتي، لأنها كانت المرة الأولى، وكان عمري 7 سنوات".

وأضافت: "كان يفترض أن أكون نائمة، ولكن عندما دخلت الغرفة شاهدت أحد مشاهد Body Heat. كان كلاهما في السرير. أتذكر عندما كنت فتاة صغيرة كنت أعلم أن منطقة عند الولد وأخرى عند البنت".

و قالت بلانشيت (46 عاماً)، في مقابلة مع مجلة "W": "إن أول مشهد جنسي شاهدته كانت في الثامنة من عمري، عندما ذهبت إلى السينما مع والديّ لمشاهدة فيلم Silver Streak.

وأضافت: "كانت الممثلة تقبّل الممثل في وجهه بعد إصابته، وقال لها إنه يشعر بالألم هنا وهنا... وكنت أفكر ماذا سيحدث، ثم بدأت الممثلة تفكّ أزرار قميصه". وتابعت: "كنت أجلس بجوار والدتي، وكنت أشعر بأردافها تنقبض، وقلت لنفسي إنني أريد بعضاً من هذا".

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